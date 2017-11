Paraná lança o botão do pânico para mulheres

Tribunal de Justiça do Espírito Santo fez projeto piloto do botão do pânico (foto: Divulgação/TJ-ES)

O governador Beto Richa e a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, apresentam, nesta segunda-feira (27), o dispositivo de segurança preventiva a ser usado por mulheres sob medida protetiva judicial, ou seja, aquelas vítimas de violência. O Paraná é o primeiro estado a adotar esse recurso para proteger as mulheres em situação de risco.

O aparelho é também conhecido como de botão do pânico. Quando acionado, o dispositivo envia um sinal para um órgão de segurança — Polícia Militar ou Guarda Municipal — mais próximo. O projeto vem sendo discutido desde o ano passado, quando um projeto de eli que criou o sistema foi aprovado na Assembleia Legislativa.

O botão do pânico, foi um projeto piloto lançado em 2013 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) no município de Vitória (ES), com a intenção de reduzir os altos índices de violência contra a mulher na capital capixaba. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), já no primeiro ano de aplicação do projeto, ele evitou 12 mortes de mulheres por violência doméstica.

Campanha

Na mesma solenidade, também será lançada a campanha Você pode mais!, que marca o Dia Internacional da não Violência contra a mulher, celebrado no sábado. A campanha dá visibilidade a agressões nem sempre percebidas, como violência moral e psicológica.

Dados do Ministério Público do Paraná (MP-PR) de 2015 mostram que em Curitiba acontece um caso de violência contra a mulher a cada três horas. Somente naquele ano foram maos de 1.600 inquéritos abertos na Capital.