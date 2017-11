Fabiano Soares não diz se fica, mas faz avaliação positiva do trabalho

Falta apenas uma rodada para o final do Campeonato Brasileiro. Muitos clubes já contrataram treinadores para 2018, outros renovaram com seus profissionais para que tenham sequência no trabalho. Mas no Atlético-PR, o futuro do técnico Fabiano Soares ainda é uma incógnita.



Depois da derrota por 1 a 0 diante do Avaí, na Ressacada, o comandante atleticano foi questionado sobre o seu futuro, mas se esquivou. “Renovação de contrato de treinador e jogadores não vem ao caso agora. Temos de seguir trabalhando, terminar a temporada e depois o clube tomará a decisões”, disse Fabiano.



Já ao ser perguntado sobre a avaliação que fazia do trabalho no Furacão, o técnico tratou de destacar aspectos positivos. “Quando cheguei a equipe estava na descendente, todos achando que o clube iria cair. Conseguimos levantar o ânimo dos jogadores, conseguimos montar outra maneira de jogar, a equipe sempre propôs os jogos”, comentou.



As chances de o Atlético atingir seu objetivo na temporada e garantir uma vaga na Libertadores em 2018, contudo, são ínfimas. Por isso, a meta do time para a rodada derradeira, diante do Palmeiras, na Arena da Baixada, é vencer. O resto, o destino é quem decidirá.



“Se formos capazes de conseguir (a vaga), muito bem. Senão, paciência. Queríamos (estar no G7), mas infelizmente não estamos conseguindo. Mas está claro que temos de ganhar do Palmeiras, essa é a nossa meta”.