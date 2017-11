Após vitória do SP, Rodrigo Caio já fala em Sul-Americana para 'salvar ano'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Livre de qualquer risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já começa a sonhar com voos mais altos para este fim de temporada. Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, neste domingo (26), em Curitiba, o time do Morumbi já passa a vislumbrar a possibilidade de garantir uma classificação para a Copa Sul-Americana ou para a Copa Libertadores. "A molecada que entrou correspondeu, a gente fez um pacto pela Sul-Americana e mostramos que somos competentes e queremos uma Sul-Americana para salvar o ano que não foi bom. Estou feliz pelo desempenho de todo mundo", disse Rodrigo Caio. Caso o Flamengo conquiste o título da Sul-Americana e o Grêmio o da Libertadores deste ano, o número de vagas no Brasileiro para a principal competição continental sobe para nove. Ou seja, desta maneira aumentaria a chance de o São Paulo se classificar. "Sabemos que é difícil, mas temos confiança até o fim. Temos um jogo dificílimo contra o Bahia [na última rodada], que é um confronto direto. Esperamos vencer também", afirmou Rodrigo Caio, que disputou a bola com Matheus Galdezani no lance em que o jogador do Coritiba fez contra o segundo do São Paulo. "Todo mundo veio comemorar comigo e brinquei com os meus companheiros. Quero marcar o meu, mas falava que 'o gol não foi meu'", explicou o zagueiro.