Técnico do Coritiba lamenta falhas e perda de Alan Santos

Marcelo Oliveira: "A saída do Alan foi muito ruim" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O técnico do Coritiba, Marcelo Oliveira, lamentou os lances de bola parada que levaram o time a perder para o São Paulo, de virada, na tarde deste domingo (26), no Couto Pereira. Os dois gols saíram num intervalo de quatro minutos. Ele também lamentou ter perdido o meia Alan Santos, que se machucou e saiu ainda no 1º tempo.

“A marcação na bola parada é muito importante. O segundo gol foi contra, uma infelicidade. Mas a marcação individual não pode deixar o adversário subir sozinho. Estes pontos acabaram nos levando para a derrota”, disse ele. “No primeiro gol a bola era nossa, deixamos o São Paulo chegar (ao gol) no escanteio”.

Segundo o treinador, o time tem que buscar todas as forças para a última partida, contra a Chapecoense, em Chapecó. “Temos que acreditar. Todos tem que estar mobilizados para esta partida”, disse. “A Chapecoense joga muito bem em casa e teremos que ter tranquilidade. Hoje devemos muito, levamos cartões desnecessários e teremos que mudar o time”, completou, em referência ao zagueiro Werley e ao meia Yan Sasse, que levaram o terceiro cartão amarelo neste domingo e cumprem suspensão na próxima rodada. “Estamos lutando com todas as armas que temos. Dependemos somente de nós. Teremos que buscar fora. Temos que mobilizar, fazer uma semana forte de trabalho para este jogo”.

Oliveira falou ainda sobre as trocas na equipe e lamentou a lesão do volante Alan Santos. “Cobramos da equipe que estávamos marcando mal, errando muito passe quando estávamos com a bola. A saída do Alan foi muito ruim, nas bolas paradas ele estava tirando em várias oportunidades”, falou. “A intenção na substituição é sempre buscar melhorar, do que vemos nos treinos. Faltou marcarmos melhor, no segundo tempo eles não tiveram tantas chances e aproveitaram as nossas falhas”.