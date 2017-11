Papai Noel chega amanhã ao Parque da Fonte em São José dos Pinhais

A Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais abre amanhã, no Parque da fonte, tem novidades este ano. A primeira delas será a chegada do Papai Noel em grande estilo: para dar início à temporada e abrir oficialmente a sua casa o Papai Noel vai chegar no dia da abertura da casa, as 19 horas, com apoio do corpo de bombeiros.

Este ano também, para maior conforto das famílias outra novidade é “Espaço Noel” – um local exclusivo para as crianças conversarem com o Papai Noel, o que deve reduzir o tempo de espera na fila que costuma se formar. “Com a criação do Espaço Noel, o Chalé do Papai Noel será um espaço para visitação e com isso estamos proporcionando mais conforto aos visitantes”, explica o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Giam Celli, reforçando que mesmo em caso de mau tempo a estrutura da Casa do Papai Noel conta com grande área coberta.

Este ano Casa do Papai Noel permanecerá aberta todos os dias, incluindo sábados e domingos, até o dia 23 de dezembro. Já do dia 24 a 28 de dezembro, a Casa do Papai Noel permanece aberta para visitação da decoração, com entrada gratuita. Em 2016 foram mais de 100 mil visitantes durante a temporada.