Binário Mateus Leme/Nilo Peçanha muda trajeto de 28 linhas de ônibus

Na Mateus Leme passam 28 linhas (foto: Divulgação/Comec)

As linhas metropolitanas de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, e as urbanas de Curitiba que circulam na Rua Mateus Leme terão alteração de trajeto a partir de amanhã em função do novo binário implantado pela Prefeitura de Curitiba que altera os sentidos das vias. Com o binário, a Rua Nilo Peçanha terá sentido único em direção ao Centro e a Rua Mateus Leme — que hoje é rota das linhas metropolitanas nos dois sentidos — terá fluxo viário apenas em direção aos bairros. são treze linhas metropolitanas que utilizam o trecho. Quinze linhas urbanas de Curitiba também serão afetadas.

Os usuários do transporte metropolitano devem ficar atentos. As alterações serão nas linhas Ctba/Tamandaré (Minérios), Ctba/Itaperuçu, Direto Itaperuçu, Ctba/Rio Branco do Sul, Direto Rio Branco , Ctba/Itaperuçu (via Tamandaré-Minérios), Ctba/Tanguá, Ctba/V.Marta, Ctba-Tanguá-V.Marta, Ctba/Tamandaré (Lamenha), Ctba / Rio Branco Sul (Tamandaré Lamenha), Ctba/Jd.Paraíso e Ctba/Jd.Marrocos.

As linhas urbanas são Jd. Chaparral, Abranches, Água Verde/Abranches, Vila Suíça, Mateus Leme, Jd. Kosmos, Cabral/Osório, Nilo Peçanha (nome da linha mudou para Parque Tanguá), Bom Retiro/PUC, Bom Retiro/Cabral, V.Nori, Bracatinga, Primavera, Universidades, e R. Prado / C. Gomes.