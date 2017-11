Falta de luz encerra busca a triatleta no CE; área de procura será ampliada

THIAGO ROCHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A falta de luz natural, a partir das 17h40 no horário local, forçou o fim das buscas ao triatleta Genilson Lima, que desapareceu no mar durante o Ironman Fortaleza, na manhã deste domingo (26). Ele é natural do Ceará e se inscreveu na prova na categoria entre 45 e 49 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Guarda Municipal e do centro de operações aéreas de Fortaleza se mobilizaram para encontrar o competidor desde às 9h, quando a organização do Ironman percebeu que Lima não teve a saída da água detectada pelo chip eletrônico que cada competidor leva consigo. Após o trecho de natação, ele deveria deixar a praia para cumprir o trajeto de ciclismo, mas ele não apareceu para pegar a bicicleta. As buscas deste domingo monitoraram desde a Praia Formosa até a Barra do Ceará, no litoral da capital. Segundo o tenente-coronel Marcus Costa, da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas), o perímetro de monitoramento será ampliado nos primeiros minutos da manhã desta segunda-feira. "Acredito que, se nenhum fato novo acontecer à noite, nós e todos os equipamentos aquáticos da Marinha e dos Bombeiros estaremos logo cedo de volta nessas buscas. Vamos ampliar as buscas para a Praia do Cumbuco, em Caucaia, município vizinho a Fortaleza, em decorrência das correntes marinhas. Nós identificamos um fluxo de corrente que, se por acaso houver um corpo, um caso de afogamento, ele pode ser levado para lá", explicou ao UOL Esporte. "Ainda trabalhamos com a perspectiva de que existe uma pessoa desaparecida com vida", completou Costa. "Temos trabalhado com as autoridades locais em uma ampla e intensa busca pelo atleta e vamos fazer tudo que pudermos para dar assistência à família e amigos o tempo que for necessário", afirmou no fim desta tarde, por meio de nota, Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, organizadora do Ironman Fortaleza.