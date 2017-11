Fuvest divulga gabarito oficial do vestibular 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou o gabarito oficial da prova realizada neste domingo (26). Os candidatos tiveram que responder a 90 questões de múltipla escolha. A prova seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo). Dos 137.581 inscritos, 9,1% faltaram. Esse foi o menor índice desde o vestibular de 2011. Confira o gabarito oficial em http://www.fuvest.br/prova-e-gabaritos-da-1a-fase-da-fuvest-2018/. Candidatos consideraram a prova deste ano trabalhosa, com longos textos e cálculos difíceis. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 18 de dezembro no site da Fuvest. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2018. Os candidatos concorrem a 8.402 vagas em 182 cursos de graduação da USP. Outras 2.745 vagas da universidade serão preenchidas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificado), que usa a nota do Enem.