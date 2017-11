Natal de Curitiba movimenta o setor turístico da Capital

Coral de Crianças: ensaio geral (foto: Ernani Ogata)

Ontem aconteceu o ensaio geral da principal atração do Natal de Curitiba, o Coral de Crianças do Palácio Avenida, que estreia na próxima sexta-feira e tem apresentações programadas até o dia 17 de dezembro. O espetáculo tem um papel importante na atração de turistas para a Capital no fim de ano. Uma única apresentação no ano passado, por exemplo, reuniu 47 mil pessoas no calçadão da Rua XV, muitos turistas vindos de estados vizinhos.

“Temos várias atrações especiais até o dia 24 de dezembro em diferentes regiões da cidade. Curitiba está novamente no roteiro turístico de cidades que promovem eventos voltados para o Natal e as festividades de fim de ano, atraindo ainda mais visitantes para o nosso destino”, disse a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, no lançamento do Natal de Curitiba, na quinta-feira passada.

São mais de 30 atrações de Natal em Curitiba, como a apresentação da Orquestra da Unicesumar, ontem, no Jardim Botânico, além daquelas tradicionais, como as projeções no paço Municipal e o Natal da Santos Andrade.

Uma pesquisa realizada pelo Insituto em 2014 já mostrava a importância do Natal para a Curitiba. Naquele ano foram percebidos quase 50 mil visitantes, que ficaram em média cinco dias na cidade e gastando quase R$ 300 por dia. Os principais visitantes nesta época do ano são paulistas, catarinenses e cariocas, além dos paranaenses do interior do Estado. Já a expectativa deste ano é superar todas as estatísticas.