Santos vence Flamengo com erros de Muralha e obtém vaga em fase de grupos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contando com falhas do goleiro Alex Muralha, o Santos venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, neste domingo (26), na Ilha do Urubu, e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. O time da Gávea, por sua vez, apostará todas as suas fichas na última rodada, no próximo domingo, quando enfrenta o Vitória lutando contra o rebaixamento em Salvador (BA). O primeiro erro de Muralha aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro rubro-negro tentou driblar Ricardo Oliveira dentro da área, mas perdeu a bola para o centroavante santista. O camisa 9 rolou para trás e Bruno Henrique empatou a partida. Na saída para o intervalo, o goleiro Muralha admitiu a falha no gol de Bruno Henrique. "Já estou sendo cobrado há um bom tempo. Fizeram uma imagem minha de goleiro fraco, ruim, mas fui infeliz na jogada, pode botar na minha conta. Vamos trabalhar para colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem", disse ao SporTV. Após a falha, Alex Muralha passou a ser fortemente vaiado a cada vez que tocava na bola. O clima foi de total hostilidade. O outro aconteceu no segundo gol do Santos, quando Arthur Gomes chutou de fora da área e a bola passou por baixo dos braços do goleiro. Os cariocas ainda têm a possibilidade de garantir vaga na Libertadores via Copa Sul-Americana, onde estão na semifinal contra o Junior de Barranquilla (COL) e venceram o primeiro jogo por 2 a 1 no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta na Colômbia. FLAMENGO Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Vinicius Júnior) e Diego (Geuvânio); Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Felipe Vizeu (Lincoln). T.: Reinaldo Rueda SANTOS Vanderlei, Victor Ferraz, Fábian Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato, Vecchio; Copete (Arthur Gomes), Ricardo Oliveira e Bruno Henrique (Matheus Jesus). T.: Elano Gols: Lucas Paquetá, aos 6min, e Bruno Henrique, aos 10min do 1º tempo; Arthur Gomes, aos 28min do 2º tempo Cartões amarelos: Diego, Felipe Vizeu e Réver (F); Matheus Oliveira e Jean Mota (S) Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)