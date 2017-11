Bahia perde pênalti, Chapecoense vence e fica próximo do G-7

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense ainda sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores e, neste domingo (26), deu um passo importante para conseguir isso. Mesmo fora de casa, o time catarinense bateu o Bahia por 1 a 0, com gol de Wellington Paulista. Agora a Chapecoense está em 9º lugar, com 51 pontos, dois a menos que o 7º colocado, Vasco. Bahia e Chapecoense disputaram o primeiro tempo em um ritmo bem lento. O time catarinense criou poucas chances de gol e conseguiu marcar aos 42min, quando Wellington Paulista balançou a rede. Mas no segundo tempo o Bahia "acordou" e criou pressão no ataque. Edigar Junio desperdiçou uma cobrança de pênalti. O goleiro Jandrei fez duas defesas difíceis. Então a Chapecoense conseguiu esfriar o jogo, conseguiu ficar mais tempo com a bola e correu menos riscos. Para piorar a situação do Bahia, Zé Rafael foi expulso aos 39min e praticamente acabou com qualquer chance de reação. POSSÍVEL G-9 Se o Grêmio for campeão da Copa Libertadores, e o Flamengo vencer a Copa Sul-Americana, haverá um G-9 no Campeonato Brasileiro. Ou seja, até o 9º colocado conquistará uma vaga na Libertadores. Neste caso, a Chapecoense precisaria apenas vencer o próximo jogo para garantir a vaga na Libertadores de 2018. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Renê Júnior (Hernane), Vinicius (Edson), Zé Rafael, Allione (Régis) e Mendoza; Edigar Junio. T.: Carpegiani CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas, Douglas Grolli e Reinaldo; Canteros, Elicarlos (Fabrício Bruno), Amaral, João Pedro (Nadson) e Luiz Antônio (Moisés Ribeiro); Wellington Paulista. T.: Gilson Kleina Gols: Wellington Paulista, aos 42min do 1º tempo Cartões amarelos: Amaral, Douglas Grolli e Reinaldo (C); Mendoza, Feijão e Eduardo (B) Cartão vermelho: Zé Rafael (B) Estádio: Arena Fonte Nova Árbitro: Pericles Bassols