Rueda não assegura Muralha na Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após errar nos dois gols do Santos na derrota do Flamengo para os paulistas por 2 a 1, o goleiro Alex Muralha não teve sua titularidade assegurada pelo técnico Reinaldo Rueda para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, contra o Junior de Barranquilla, na Colômbia. "Futebol é assim. Imprevisível. Não posso assegurar nada. Preciso trabalhar todos os dias e quarta (29) tomar a decisão para o jogo de quinta (30). No momento tem que esperar, avaliar, falar com o jogador, com todo o grupo e tomar uma decisão", declarou. Admitindo que a situação é difícil, o treinador colombiano ressaltou que o momento é o de apoiar o arqueiro rubro-negro. "Creio que agora tem que ter controle e equilíbrio. Infelizmente perdemos o Diego Alves e o Muralha levou um gol em momento crucial. Sabemos dos momentos que teve. Temos que fazer uma avaliação ao fim do torneio. É um jogador nosso, temos que apoiar, respaldar. Fazer um trabalho com ele. Não é fácil explicar essa situação", disse.