Professora defende liberdade de escolha

Sobre o preconceito que existe em relação aos meninos que querem fazer balet, a professora de dança, Amanda Corrêa, da Escola Bambinata, afirma que o primeiro passo a se considerar é que gostar de dança é uma coisa comum, todo ser humano instintivamente se move ao som de uma música. O que acontece é que os meninos são ensinados a ir contra esse movimento natural, como se fazer uma aula de dança os tornasse frágeis ou afeminados, como muito se ouve. “Por isso é tão comum ter tão poucos bailarinos”, afirma.

Amanda ressalta que ao contrário do que se pensa, a figura masculina na dança demonstra força e virilidade. “A dança instiga a criatividade que hoje se faz tão importante quanto a alfabetização. Muito se trabalha além de aprender passos, as aulas contribuem para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tomadas de decisão, liderança e alta performance”, diz.

“É preciso desde cedo não só falar aos pequenos sobre atitudes certas, mas também agir corretamente, acabar com os rótulos de gêneros para atividades como a dança, e deixar que a criança seja livre para se desenvolver da forma que se sente bem”, afima Amanda.