Depois de Marcinho, Ceni indica dupla da base do São Paulo para o Fortaleza

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para montar o elenco do Fortaleza de 2018, Rogério Ceni vai aproveitar a experiência que teve como técnico do São Paulo. Depois de indicar a contratação de Marcinho, o ex-goleiro passou os nomes de mais dois jogadores do tricolor paulista para a diretoria do clube cearense. O zagueiro Lucas Kal e o meia atacante Léo Natel estão na mira dos dirigentes. Como publicou o "Globoesporte.com" e confirmou o UOL Esporte, as conversas entre os dois times já existe e os jogadores devem decidir se vão aceitar a proposta de transferir. Essa não é a primeira vez que a dupla é elogiada por Ceni. No caso de Kal, o defensor chegou até a recusar uma proposta para jogar no México, no início deste ano, com a esperança de trabalhar com Ceni. No caso de Marcinho, a diretoria do Fortaleza já entrou em contato com o São Bernardo, dono dos direitos do atleta. O jogador está emprestado até o fim deste ano ao São Paulo, que não tem interesse de renovar o vínculo. No entanto, segundo apurou o UOL Esporte, o time do ABC paulista não pretende fechar qualquer transação antes do dia 15 de dezembro, prazo para o São Paulo exercer a preferência de compra do jogador. No caso, o o São Paulo teria de desembolsar R$ 1,4 milhão para adquirir 60% dos direitos do jogador -sendo que os 40% restantes continuariam com o time do ABC. O acordo ainda deveria ter uma validade superior a uma temporada.