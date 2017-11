Renato não acredita em liberação de Kannemann e prepara 'plano B' no Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tenta junto à Conmebol a anulação do terceiro cartão de Walter Kannemann, mas Renato Gaúcho não acredita que o zagueiro possa atuar novamente contra o Lanús. Neste domingo (26), logo depois do jogo dos reservas contra o Atlético-GO pelo Brasileirão, o técnico já saiu dizendo que prepara um 'plano B' para a zaga que atuará na próxima quarta-feira. A alternativa é Bressan, que estava relacionado para o jogo em Porto Alegre, mas treinou pela manhã com os titulares e ficou no banco em partida da 37ª rodada do Brasileiro. "É um trabalho da diretoria, do presidente e dos advogados. Mas sinceramente? Eu não acredito muito, não. Mas a imagem está aí, para provar tudo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar em cima da resposta que a gente vai ter. E temos que ter um plano B. Sem problema algum. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, o time está preparado", disse Renato. Kannemann recebeu cartão amarelo no primeiro tempo do jogo de ida da final. O Grêmio alega que a advertência foi dada por um empurrão que não aconteceu. Vídeos do lance foram anexados no pedido do time gaúcho para contrariar a informação contida na súmula. Internamente o próprio Grêmio vê a possibilidade como remota. De toda forma, Kannemann não foi relacionado para o jogo dos reservas contra o Atlético-GO. Bressan sim, mas ele não atuou. Inclusive treinou pela manhã, ao lado dos demais titulares. "Qualquer jogador que está no grupo do Grêmio, quando receber chance, tem que mostrar. O Bressan foi vice-campeão brasileiro comigo em 2013. Conhecia, tenho plena confiança nele. É bom garoto, trabalhador. Se todo jogador cometer erro, e ele nem foi culpado, for crucificado cada time vai precisar de 150 jogadores. Você que está falando que ele vai jogar, mas se ele jogar vai ir bem. O jogador tem que estar preparador e quando é chamado, tem que dar resposta. Corresponder", comentou o treinador. Lanús-ARG e Grêmio se enfrentam quarta-feira (29), às 21h45 (Brasília), no estádio La Fortaleza. O empate basta para o Grêmio ficar com a taça. Se o 'granate' vencer por um gol de diferença, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo o empate, o título será definido nos pênaltis.