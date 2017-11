(foto: Grupo Litoral)

Jean Gripen Feitosa, 24 anos. morreu no domingo (26) por volta das 15h50, após se afogar no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, no Litoral. Ele era morador de Curitiba.

De acordo com Informações dos bombeiros, Jean teria entrado na água para salvar um primo que estaria se afogando e acabou morrendo. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Paranaguá.