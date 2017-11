Manhã começa com três acidentes e quatro feridos em Curitiba

A manhã desta segunda-feira (27) começou com vários acidentes em Curitiba e região. Segundo informações da Secretaria de Trãnsito (Setran), na Rua João Chede, na Cidade Industrial de Curitiba, houve um acidente entre uma moto e uma bicicleta. O acidente foi perto do cruzamento com a Rua Cyro Correia Pereira. Uma pessoa teve ferimentos leves.



Já no perímetro urbano da BR-277, no Cajuru, um carro e uma moto bateram. Duas pessoas ficaram feridas. A colisão foi perto da fábrica da Spaipa, na pista sentido Curitiba.



Na Linha Verde, no Xaxim um carro e uma moto bateram, perto do cruzamento com a Rua Omar Raymundo Picheth. O acidente foi no sentido Atuba. Uma pessoa ficou ferida.