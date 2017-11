Após 39 anos, África do Sul vence o Miss Universo

(foto: Divulgação)

FÁBIO LUÍS DE PAULA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova dona da coroa de Miss Universo é a sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters, 22. Ela é a segunda vencedora de seu país no concurso, que levou o título para casa em 1978, com Margaret Gardiner. A brasileira Monalysa Alcântara, 18, ficou entre as dez semifinalistas, mas não avançou no corte seguinte, que elegeu as cinco finalistas. A piauiense se apresentou com um vestido vermelho da estilista Glória Coelho. As misses Colômbia, Laura González, 22, e Jamaica, Davina Bennett, 21, ficaram respectivamente na segunda e terceira posições. Formaram ainda o top 5 as misses Venezuela, Keysi Sayago, e Tailândia, Maria Poonlertlarp. O Top 10, segundo corte da noite, contou também com as representantes do Canadá, Filipinas, Estados Unidos e Espanha. Completaram o grupo de semifinalistas, no Top 16 (primeiro corte), as misses Sri Lanka, Gana, Irlanda, Croácia, Grã-Bretanha e China. Em sua 66ª edição, o concurso foi realizado na noite deste domingo (26), em Las Vegas (EUA), e teve a participação de 93 candidatas ao posto da francesa Iris Mittenaere, 24, Miss Universo 2016. DESEMPENHO BRASILEIRO Monalysa, terceira miss negra e primeira candidata do Piauí a conquistar a faixa de Miss Brasil, tinha como missão quebrar um jejum de 49 anos para o país, uma vez que a última brasileira a vencer a competição foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Antes de Vasconcellos, a gaúcha Iêda Maria Vargas sagrou-se Miss Universo em 1963. Apesar de ter alcançado boas posições na disputa, o Brasil perdeu potência de classificação nos últimos anos. Caiu de terceira posição em 2011 para quinta em 2012 e 2013, e não passou do grupo de semifinalistas nas três últimas edições. STEVE HARVEY E FERGIE Com três horas de duração, a noite da final aconteceu no Planet Hollywood Resort & Casino e teve, pela terceira vez seguida, o comediante americano Steve Harvey como apresentador. Harvey polemizou ao errar o anúncio da vencedora (Filipinas), coroando a vice (Colômbia) e desfazendo o erro, ao vivo, no palco, em 2015. O fato trouxe mídia ao concurso, que andava levemente esquecido. No começo do show, ele fez piada com a gafe do anúncio do vencedor do Oscar deste ano, que primeiro chamou o filme "La La Land" como vencedor, ao invés de "Moonlight", e também teve o erro desfeito ao vivo antes do encerramento da transmissão da cerimônia. A atração musical principal foi a cantora Fergie, que fez sucesso no Rock in Rio ao dividir o palco com Pabllo Vittar. JURADOS DA FINAL Entre os jurados da final estavam a filipina Pia Wurtzbach (Miss Universo 2015), a trinitária Wendy Fitzwilliam (Miss Universo 1998) e a influenciadora digital Lele Pons, venezuelana radicada nos EUA que frequentemente aparece nos posts da cantora Anitta nas redes sociais. Pons tem 18 milhões de seguidores no Instagram e é a mais popular na rede social Vine. O concurso foi transmitido no Brasil pela Band, a partir da meia-noite de domingo, e pelo canal de TV paga TNT, às 22h (horário de Brasília). Na TNT, a apresentação foi de Domingas Person, com comentários de Natália Guimarães, vencedora do Miss Brasil 2007 e vice Miss Universo daquele ano. Na Band, Renata Fan foi a comentarista, ao lado do stylist Rapha Mendonça e da Miss Brasil 2016, Raissa Santana.