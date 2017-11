Chuva afeta trânsito, trens e alaga ruas e avenidas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira (27) afetou a ida do paulistano ao trabalho e colocou parte da cidade em estado de atenção para alagamentos. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), por volta das 7h30, a cidade acumulava 60 km de lentidão -no horário, a média de pontos de parada da capital varia entre 38 km e 64 km. As linhas 7 (rubi) e 10 (turquesa), da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), também registraram problemas técnicos, que atrapalharam a circulação das composições nas primeiras horas do dia. Até as 7h55, a linha 10 ainda continuava com a circulação de trens reduzida e com maior tempo de parada entre as estações Celso Daniel e Rio Grande da Serra. As zonas oeste, sul, sudeste e a região da marginal Pinheiros entraram em estado de atenção para alagamentos. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a cidade possuía desde as 6h39 12 pontos ativos de alagamentos. Dos 12 pontos, dois locais da zona sul estavam intransitáveis. Um está localizado na avenida Guarapiranga, no M'Boi Mirim, e o segundo na avenida Santo Amaro. Os demais pontos transitáveis de alagamento estavam distribuídos em Santo Amaro (2), M'Boi Mirim (1), Pinheiros (1), Lapa (2), Butantã (3) e na Vila Maria/Vila Guilherme (1). Os meteorologistas avaliam que o aguaceiro vai se intensificar nas regiões já afetadas pelos alagamentos ao longo desta segunda e se propagará também para as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, ambas na Grande São Paulo, e em Ribeirão Pires (a 35 km de São Paulo). PREVISÃO A chuva que causou transtornos nas primeiras horas desta segunda vai perder força na Grande São Paulo nesta terça-feira (28), segundo o CGE. A madrugada vai começar com temperatura mínima na casa dos 18ºC e, durante a tarde, a máxima não vai passar dos 23ºC em função do tempo mais fechado e chuvoso. Os ventos vão mudar de direção e causar uma leve sensação de frio. A umidade estará elevada, com índices maiores do que 60%.