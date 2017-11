Renato descobre que Clara está internada em uma clínica em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz (Nathalia Timberg) explica como Clara (Bianca Bin) pode se apoderar de sua fortuna e faz um testamento em nome da amiga. Renato (Rafael Cardoso) estranha quando Lívia (Grazi Massafera) afirma que Clara não procurou por notícias de Tomaz e comenta com Josafá (Lima Duarte). Tônia inventa uma mentira e consegue se casar com Bruno (Caio Paduan). Raquel (Erika Januza) estuda com afinco. Renato e Lívia se casam. Há uma passagem de tempo. Tomaz faz dez anos e dá o primeiro pedaço de bolo para Lívia. Sophia (Marieta Severo) obriga Estela (Juliana Caldas) a sair de sua casa e a manda para Pedra Santa. Samuel (Eriberto Leão) lança seu livro. Adinéia reclama da nora. Duda (Gloria Pires) perde seu dinheiro e Danilo a incentiva a trabalhar como costureira. Mariano (Juliano Cazarré) e Sophia namoram no alojamento do garimpo. Clara se exercita na clínica. Beatriz não deixa Clara desistir de sua fuga. Mercedes (Fernanda Montenegro) avisa a Renato que ele terá uma chance de conhecer o paradeiro de Clara. Renato descobre que Clara está internada em uma clínica depois de verificar o computador de Sophia.