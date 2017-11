Otávio mostra a bomba que fabricou em 'Tempo de Amar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Rio, Reinaldo (Cássio Gabus Mendes) se despede de Lucinda (Andreia Horta) e Inácio (Bruno Cabrerizo). Emília teme que Inácio tenha se casado com Lucinda por gratidão. Justino pensa em se casar com Tiana. Celeste (Marisa Orth) começa a falar de seu passado para Alzira, mas desconversa. Maria Vitória (Vitória Strada) pensa em Inácio. Lucinda e Inácio aproveitam a lua de mel em Petrópolis. Alzira relembra com Bernardo a vida que tinham em Portugal. Bernardo se orgulha de Pepito. Lucerne (Regina Duarte) descobre o endereço de Maria Vitória e conta para Teodoro (Henri Castelli). Em Morros Verdes, José Augusto (Tony Ramos) repreende Delfina (Letícia Sabatella) por ser rude com Tereza (Olivia Torres). Fernão (Jayme Matarazzo) tem um plano para livrar Tereza de seu casamento com Macário. Macário vai à Quinta atrás de Tereza e Delfina se irrita. No Rio, Giuseppe discute com Natália. Otávio mostra para Tomaso, Nicola e Umberto a bomba que fabricou. Teodoro sequestra Maria Vitória.