Antônia informa que Isabel foi encontrada e irá depor em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lourenço (Rômulo Neto) garante a Antônia (Vanessa Giácomo) que já localizou Isabel. Lígia (Angela Vieira) confessa a Athaíde (Reginaldo Faria) que está com medo de depor na Polícia Federal. Rúbia promete a Eric (Mateus Solano) e Luiza (Camila Queiroz) que manterá em sigilo a farsa da separação dos dois. Luiza afirma a Antônia que o segredo de Mirella só pode ser contado por Eric. Antônia alerta a Ingrid que Júlio (Thiago Martins) é um dos ladrões que roubaram o hotel. Bebeth não gosta de ver Eric com Maria Pia (Mariana Santos). Agnaldo (João Baldasserini) pede demissão para Sandra Helena (Nanda Costa). Agnaldo consegue um emprego no quiosque de Dílson. Antônia informa a Luiza que Isabel foi encontrada e irá depor na delegacia.