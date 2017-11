Malu pune MB, mas mantém sua ameaça a Ellen em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Malu (Daniela Galli) pune MB (Vinicius Wester), mas mantém sua ameaça a Ellen (Heslaine Vieira). Benê (Daphne Bozaski) confirma para Keyla (Gabriela Medvedovski) e Dóris que viu Dogão saindo do banheiro no dia da explosão. Marta conversa com Bóris sobre seus projetos educacionais. Lica (Manoela Aliperti) avisa a Marta que está voltando de viagem. Benê sente medo de Dogão, e Dóris promete a Josefina que conversará com o menino. Edgar (Marcello Antony) desautoriza ​Malu e favorece Ellen e Guto (Bruno Gadiol). Luís teme que Lica se incomode com sua presença em casa. Tato (Matheus Abreu) descobre que Keyla e Deco não estão mais namorando, e K2 se alarma. Ellen agradece a atitude de MB. Os alunos do Colégio Grupo se irritam com Malu. Dogão empurra Dóris e Juca vê. Lica chega em casa acompanhada de Deco.