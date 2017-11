Buscas por triatleta desaparecido em prova de Ironman no CE são retomadas

BEATRIZ CESARINI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As buscas pelo triatleta Genilson Lima, que desapareceu no mar durante o Ironman Fortaleza, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (27). Equipes de resgate ficaram à procura do cearense até às 17h40 (horário local) de domingo(26) e pausaram pela falta de luz natural. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Guarda Municipal e de um centro de operações aéreas de Fortaleza estão mobilizadas para encontrar Genilson. As buscas se iniciaram às 9 horas de domingo (26), quando a organização do Ironman percebeu que o competidor não teve saída da água detectada pelo chip eletrônico. As buscam da manhã desta segunda-feira (27) tiveram o perímetro de monitoramento ampliado. De acordo com o tenente-coronel Marcus Costa, as buscas estão rastreando desde a Praia Formosa até a Praia do Combuco.