Mercado financeiro reduz projeções para inflação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro ajustou para baixo a expectativa para a inflação para este ano e no próximo apesar do aumento nas projeções para os preços administrados, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira (27). A alta do IPCA em 2017 foi calculada agora em 3,06%, de 3,09% no levantamento anterior. Para 2018, o ajuste foi de 0,01 ponto percentual para baixo, a 4,02%. A meta de inflação para ambos os anos é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. A redução acontece apesar do aumento nas contas para os preços administrados. Para este ano, a projeção para esse grupo subiu a 7,90%, de 7,55%, enquanto que para o próximo a alta foi de 0,10 ponto percentual, a 4,90%.