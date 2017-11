Cruzeiro cogita manutenção de Galhardo, mas quer nova avaliação física

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Galhardo participou de dois jogos do Cruzeiro no ano e agradou Mano Menezes. O número de lesões do lateral direito, todavia, preocupa a comissão técnica. Com contrato até o fim de 2017, o jogador de 25 anos só ficará em Belo Horizonte na próxima temporada se o treinador der um aval à futura diretoria do clube. Nesse sábado (25), o atleta teve uma lesão muscular na coxa direita e se ausentou do jogo contra o Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a segunda lesão que teve na temporada. Antes do problema muscular, o jogador se submeteu a uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Mano chegou a indicar a Itair Machado, futuro de vice de futebol, que gostaria de contar com Rafael Galhardo em 2018. A manutenção do jogador, contudo, depende de uma avaliação mais criteriosa da comissão técnica. Questionado sobre o lateral direito nesse domingo (26), logo após o revés para o Vasco, no Mineirão, o treinador evitou uma análise pública: "Disse que faríamos avaliação, mas não seria uma avaliação pública, por respeito. A gente tem que discutir internamente essas questões. Temos jogadores que estão voltando de longos períodos. As coisas, lá na frente, acontecem e não podemos achar que é azar ou sorte". Há uma cláusula que permite a extensão do contrato de Rafael Galhardo com o Cruzeiro por mais duas temporadas.