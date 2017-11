Grêmio faz reunião para blindar time de polêmica com arbitragem

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio foi à Conmebol, reclamou publicamente e até xingou integrantes da equipe do árbitro de vídeo depois do primeiro jogo da final da Libertadores. Mas no vestiário o trabalho é para fazer os jogadores esquecerem os problemas com a arbitragem. Renato Gaúcho lidera um movimento que visa deixar o time focado no jogo em si. A preparação também tem detalhes do ambiente e do clima esperado para o novo confronto diante do Lanús-ARG. No domingo (26), Renato e jogadores tiveram uma reunião de quase 1h sobre a partida. "Eu já conversei com o grupo hoje (domingo) pela parte da manhã. Ficamos conversando quase uma hora. Sem problema. Meu grupo vai para Argentina só pensando no título. A arbitragem está lá. Eles têm a tecnologia, o vídeo. Meu time vai só para jogar futebol. É isso que vai acontecer", disse Renato. A reclamação pelas decisões de Julio Bascuñan no primeiro jogo levaram o Grêmio até o Paraguai. Lá, o clube conseguiu retirar Héctor Baldassi da escala original para o segundo duelo da final da Libertadores. E também pediu a anulação do cartão amarelo aplicado em Walter Kannemann. Esse segundo pedido ainda não foi respondido, mas em Porto Alegre a comissão técnica nem quer tratar do assunto. "O Grêmio foi à Conmebol, teve uma reunião. Agora temos que esquecer esse negócio de arbitragem. Temos que ir lá, procurar jogar futebol como a gente sempre fez e buscar o título", reiterou o treinador. Membros da diretoria também falaram nessa linha: esquecer a política, o trabalho de bastidores, e focar nos últimos ajustes para o time ter um bom desempenho. "A reunião do presidente na Conmebol foi muito importante. O Grêmio mostrou contrariedade e o presidente da Conmebol deixou muito claro que ele se sentia frustrado pelo não uso da tecnologia e dando garantias de que o futebol vai prevalecer. Os efeitos da reunião são importantes. O que estamos trabalhando agora é para garantir tranquilidade e segurança da delegação", apontou Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio. O Grêmio treina em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (27) e embarca rumo a Buenos Aires à noite. Na terça (28), realiza treino no estádio La Fortaleza, palco da decisão. Na quarta-feira (29), às 21h45 (Brasília) o time entra em campo podendo empatar para ficar com a taça.