Dorival pede que base do SP seja mantida e Militão pode renovar contrato

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começou o planejamento para 2018. Após a vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, neste domingo (26), fora de casa, o técnico Dorival Júnior já deixou claro que espera contar com a manutenção dos principais jogadores do time e utilizar das revelações das categorias de base. Quem se enquadra nestes requisitos é o lateral direito Militão. Por isso, a diretoria ofereceu a renovação de contrato por mais quatro anos. O jovem ainda não confirmou oficialmente se vai aceitar a proposta. Segundo pessoas próximas, Militão vai discutir com a família -o pai dele, o ex-jogador Valdo, cuida da sua carreira- e teria sondagem de clubes do exterior. Titular absoluto da equipe, ele tem contrato com o time do Morumbi até 11 de janeiro de 2019. A oferta do São Paulo contempla aumento salarial e da multa rescisória. Militão subiu para o time principal como volante, mas ganhou uma chance como lateral direito e se consolidou no setor. Buffarini e Bruno, que são alas de origem, não tiveram bom rendimento neste ano. Já o garoto, de 19 anos, engatou uma sequência de 12 jogos como lateral desde o empate com a Ponte Preta - foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na partida deste domingo (26), ele foi o autor do primeiro gol do Tricolor. De cabeça, o lateral aproveitou um cruzamento e mandou para o fundo das redes. Foi o segundo tento dele no profissional, o outro foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, também fora de casa. JUCILEI E HERNANES O São Paulo também tenta acertar a renovação dos contratos de dois importantes jogadores do meio de campo. Jucilei está emprestado pelo Shandong Luneng, da China, só até o fim deste ano. A diretoria tenta chegar a um acordo para manter o atleta. Já Hernanes está emprestado pelo Hebei Fortune, da China, até julho de 2018. Uma das maiores preocupações do São Paulo é com o alto salário do camisa 15, que recebe por mês R$ 500 mil do Tricolor e cerca de R$ 1,5 milhão dos chineses. Além da dupla de renomados meio campistas, outros jogadores que foram recém-promovidos da base também devem definir o seu futuro nos próximos dias.