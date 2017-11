Silvia Abravanel diz ter orgulho de ter sido adotada por Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao "Programa da Eliana" de domingo (26), Silvia Abravanel, 47, comentou sobre sua relação familiar, incluindo o fato de ter sido adotada. A apresentadora do programa "Bom Dia e Cia" é a segunda filha de Silvio Santos e entrou para a família quando o apresentador estava com Cidinha, sua primeira mulher. "Isso nunca me trouxe problema, sempre tive orgulho de ter sido adotiva. Pra mim eu fui um presente pro meu pai, um presente do coração", disse ela. Silvia explicou também que descobriu sobre a adoção ainda quando criança. "Eu acho que tinha uns 6,7, 8 anos, por aí. Eu ouvia esse termo de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente. Eu cheguei pro meu pai: pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva?'. Aí ele chamou a mim, a Cintia e a Daniela e explicou que eu não era uma filha da barriga da mamãe, mas que eu era uma filha do coração". Silvia também contou que, durante algum tempo, tentou conhecer sua família biológica mas desistiu. "Eu perguntava: eu pareço com quem? Eu tentei até ir atrás, mas chegou um momento que eu vi que algumas pessoas iriam ficar machucadas, então eu deixei isso para lá." "O que importa é quem me criou, quem me deu carinho, quem me deu atenção", completou ela. Mãe de Luana e Amanda, Silvia disse que considera a enteada Sophie, filha de seu marido Edu Pedroso, como sua terceira filha. Além disso, a apresentadora comentou que quer uma família grande e pretende ter mais um filho. "Vou fazer inseminação. Como fiz laqueadura, o material está congeladinho. Quero ter mais um filho, sim".