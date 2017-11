PRF prende quatro homens que arrombaram cofre de banco em Curitiba

(foto: Divulgação/PRF)

Policiais rodoviários federais prenderam na tarde de sábado (25), na BR 101 em Joinville, quatro homens que haviam acabado de arrombar o cofre de uma agência bancária em Curitiba. Com eles, foram encontrados R$ 109 mil em notas de real, dólar e euro e moedas.

O condutor da VW/Parati, com placas de Curitiba/PR, não obedeceu ordem de parada em frente a Unidade Operacional da PRF e fugiu em alta velocidade, sendo alcançado um quilômetro adiante no km 25 da rodovia. No interior do carro, além do dinheiro encontrado dentro de mochilas e de malotes de banco, havia grande quantidade de equipamento usado para arrombamento de cofres (marteletes, lixadeiras e discos de corte).

Os quatro ocupantes assumiram que haviam acabado de arrombar um cofre de banco e estavam voltado pra casa, mas se negaram a dizer o local do crime. No entanto, durante a análise dos documentos apreendidos, os policiais descobriram que o banco assaltado fora uma agência Santander da rua Visconde de Guarapuava em Curitiba.

Os homens têm 37, 31, 24 e 19 anos e são naturais de Joinville. Todos já tem diversas passagens policiais por crimes como furto de caixa eletrônico, receptação, posse ilegal de arma de fogo, posse de drogas e violência doméstica. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Joinville, onde vão responder por furto a banco e receptação.