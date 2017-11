Barcelona é o time que melhor paga salário; PSG vira o 2º após Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona é o time de futebol que melhor salário oferece ao elenco. O levantamento, encomendado pelo site "SportingIntelligence", foi feito pela Global Sports Salaries Survey (GSSS). A pesquisa apontou que o Paris Saint-Germain se tornou o segundo time no ranking após os gastos nas contratações de Neymar e Mbappé. Segundo a GSSS, o Barcelona paga por ano cerca de R$ 27,5 milhões em salários para cada jogador. O salário mensal, portanto, é superior a R$ 2 milhões. A pesquisa listou os salários de todos os atletas do time principal e dividiu pela quantidade de jogadores do elenco. O levantamento misturou salários de astros do Barça (Messi e Suárez), com de outros atletas menores do elenco, chegando a um valor médio. O Paris paga uma média anual de R$ 27,2 milhões por atleta do elenco. No ranking envolvendo todos os esportes, os melhores pagadores de salários são os times da NBA. Das 12 equipes que oferecem maior ordenado, nove são da liga de basquete dos EUA. O Oklahoma City Thunder aparece no topo do ranking (R$ 29,7 milhões/ano/por atleta). Em segundo está o Cleveland Cavaliers (R$ 29 milhões/ano/por atleta), seguido pelo Golden State Warriors (R$ 28,9 milhões/ano/por atleta). Barcelona aparecem em quarto e quinto colocados no ranking geral, respectivamente. O Real Madrid é o terceiro time de futebol que melhor paga (R$ 26,16 milhões por atleta/ano) RANKING DOS TIMES QUE MELHOR PAGAM SALÁRIOS 1 - Oklahoma City Thunder (basquete) 2 – Cleveland Cavaliers (basquete) 3 – Golden State Warriors (basquete) 4 – Barcelona (futebol) 5 – PSG (futebol) 6 – Charlotte Hornets (basquete) 7 – Portland Trail Blazers (basquete) 8 – Los Angeles Clippers (basquete) 9 – Real Madrid (futebol) 10 – New Orleans Pellicans (basquete)