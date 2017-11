Depois de chamar Titi de 'macaca', socialite diz que Anitta 'cheira pó'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (26), a socialite Day McCarthy divulgou um vídeo dizendo que a cantora Anitta é usuária de cocaína. "Anitta cheira pó, sim! Cheirou pó na minha frente, eu ainda filmei, sem querer. E se me irritar muito eu posto o vídeo mesmo". Contatada pela reportagem a assessoria de Anitta não se pronunciou até a publicação desta matéria. McCarthy, no entanto, comentou que está "esperando o processo da Anitta até hoje". Os vídeos com as acusações foram publicados no Instagram Stories (ferramenta em que as imagens compartilhadas desaparecem em 24 horas) da socialite junto de "provas", como áudios e conversas que parecem comprovar que McCarthy esteve com Anitta. "As únicas pessoas que eu posso realmente provar que cheiram pó é só a Thaila Ayala e a Anitta", diz a socialite em outro vídeo. A reportagem não conseguiu contatar a assessoria de Thaila Ayala até o momento da publicação desta matéria. Nos últimos dias, o nome da brasileira naturalizada canadense voltou a ser comentado depois de publicar um vídeo racista, ofendendo Titi, 3, a filha de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank. Nas imagens, McCarthy chama a menina de "macaca com cabelo de bico de palha". POLÊMICA Não é de hoje que Day McCarthy se envolve em polêmicas como essas. Em agosto deste ano, a socialite ofendeu a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella. Processada, ela foi obrigada a retirar o vídeo do ar e excluir sua conta no Instagram, que, na época, tinha cerca de 100 mil seguidores. Rafaella sofre de uma doença rara, a estenose crânio-facial, que provoca uma diferenciação dos ossos da face. No vídeo de McCarthy, a socialite diz que a menina se assemelha ao Chucky, do filme "Brinquedo Assassino".