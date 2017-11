Luciano Huck anuncia que não será candidato a presidente

(foto: Divulgação/ Rede Globo)

apresentador Luciano Huck afirmou que não sairá candidato a presidente nas eleições de 2018. A informação foi divulgada pelo próprio comandante do "Caldeirão" em um artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (27)



"Com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a Presidência da República, quero registrar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o País", escreveu Huck.

No texto, o apresentador cita a "Odisseia", de Homero, para dizer que "nos últimos meses estive amarrado ao mastro, tentando escapar da sedução das sereias". Huck afirma ainda que a candidatura tinha apoio de familiares e de amigos, mas que se considera mais "útil e potente para ajudar meu país e o nosso povo a se mover para um lugar mais digno ocupando outras posições no front nacional".

Aprovação

No último dia 23 de novembro, uma pesquisa divulgada pelo Barômetro Político Estadão-Ipsos revelou que a aprovação ao nome de Huck apresentou um salto de 17 pontos porcentuais desde setembro, passando de 43% para 60%. Já a desaprovação caiu de 40% para 32% no mesmo período.



O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou a comentar que via com bons olhos a entrada do apresentador na política: "A política não pode ser um clube de má fama, que ninguém quer participar (...) então acho muito positivo que as pessoas queiram participar. Se vão ser candidatos, candidatas e a que vão é outro problema", disse.

Com grande popularidade e cobiçado por diversos partidos, Huck chegou a conversar com o DEM e o PPS, porém, não chegou a um acordo para filiação.