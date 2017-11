Vírus que rouba dados bancários é encontrado no Google Play pela 3ª vez

NATÁLIA PORTINARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vírus que rouba dados bancários, o BankBot, foi encontrado na Google Play -loja de aplicativos do Android- pela terceira vez neste ano. O malware vem junto com aplicativos aparentemente inofensivos, como "Tomado FlashLight", "Lamp for DarkNess" e "Sea FlashLight" (lanternas), "Crypto Currencies Market Prices" (informações sobre criptomoedas), entre outros disfarces. Depois de instalado no celular, o vírus, espécie de cavalo de Troia (que se esconde no momento da instalação), cria uma interface falsa em aplicativos bancários. Assim, quem entrar no app do seu banco e preencher a senha estará cedendo seus dados aos invasores. Segundo o Avast, empresa de anti-vírus que detectou a falha, o problema afetou usuários dos bancos WellsFargo, Chase, DiBa e Citibank. São 160 aplicativos bancários que podem ser alvos do malware. O BankBot foi encontrado entre os apps do Google Play em abril, setembro e, agora, em novembro. Procurado, o Google respondeu por meio de nota. "Levamos a segurança muito a sério no Google Play e atualmente estamos investigando a situação para proteger os usuários", afirma a empresa. A Play Store já removeu todos os aplicativos identificados como "disfarces" do BankBot, mas os hackers podem criar apps com nomes de desenvolvedores diferentes a qualquer momento. Confira abaixo dicas para se precaver. Não dê permissões para aplicativos de origem desconhecida Não baixe apps que não sejam estritamente necessários (a lanterna, por exemplo, é um recurso que vem embutido na maioria dos celulares) Verifique a classificação (nota) do app atribuída pelos demais usuários Não dê permissão de "administrador" para um app se ele não for absolutamente confiável Se a interface do app do seu banco parece estranha, não use