Príncipe Harry anuncia noivado com atriz americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth, está noivo da atriz americana Meghan Markle e os dois devem se casar no primeiro semestre de 2018, anunciou nesta segunda-feira (27) a monarquia britânica. Harry, 33, atualmente o quinto na linha sucessória do trono britânico, e Markle, 36, ficaram noivos no início de novembro, diz o comunicado assinado pelo príncipe Charles, pai de Harry. "O príncipe Harry informou sua majestade a rainha e outros membros próximos da família. O príncipe Harry também pediu e recebeu a benção dos pais da senhorita Markle", diz a nota. "Nós estamos incrivelmente felizes por Meghan e Harry. Nossa filha sempre foi uma pessoa romântica e carinhosa. Ver a união dela com Harry, que compartilha essas qualidades, é motivo de grande alegria para nós como pais", disseram em nota os pais da noiva, Thomas Markle e Doria Ragland. Markle, que tem como principal papel da carreira sua participação na série "Suits", conheceu o príncipe em julho de 2016, através de amigos em comum. Poucos meses depois, Harry confirmou o namoro entre os dois após tabloides ingleses começarem a expor a vida privada de Markle. No comunicado em que anunciou o namoro, o príncipe reclamou do assédio da imprensa e disse que a atriz era vítima de ataques sexista e racista nas redes sociais -a mãe de Markle é negra e o pai, branco. A primeira aparição pública do casal, porém, aconteceu apenas em 2017 em Toronto, no Canadá, em um evento esportivo criado por Harry. Markle, que é divorciada, já apareceu em diversas séries de TV e em filmes, incluindo um pequeno papel na comédia "Quero matar meu chefe". Seu maior destaque, porém, foi interpretando Rachel Zane na série "Suits". Assim como Harry, ela também tem atuação na área de direitos humanos, sendo embaixadora da World Vision, ONG especializada em cuidar de crianças carentes. CASAMENTO O casamento dos noivos deve acontecer durante a primavera do hemisfério norte, entre março e junho -a data exata não foi anunciada. A expectativa é que a cerimônia consiga atrair tanta atenção quanto o casamento entre o príncipe William -irmão de Harry- e Kate Middleton, em 2011, que teve uma audiência global estimada de 2,4 bilhões de pessoas. "Nós estamos muito felizes por Harry e Megan", disseram William e Kate em nota nesta segunda. "Está sendo maravilhoso conhecer Meghan e ver quanto ela e Harry são felizes juntos", diz o comunicado. A primeira-ministra britânica, Theresa May, também deu os parabéns ao casal. "Esse é um momento de muita celebração e alegria para duas pessoas apaixonadas e em meu nome, do governo e do país, eu desejo a eles muita felicidade no futuro", disse ela.