Novo espaço cultural promove ações artísticas em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

27/11/17 às 13:46 - Atualizado às 13:46 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

A Casa Quatro Ventos, um imóvel da década de 50, localizado no Alto da XV, abre suas portas a partir do dia 2 de dezembro com uma programação diversificada e gratuita. Para a programação de abertura, Edith de Camargo, Leo Fressato, Bernardo Bravo, Luciano Faccini e Melina Mulazani apresentam seus trabalhos na série Shows na Sacada, a partir das 19h. A Casa abre às 15h.

A Casa Quatro Ventos – movimento e arte, é um espaço cultural multidisciplinar e independente que se dedica ao desenvolvimento e difusão da criação e produção artística. O espaço, além de nutrir atividades regulares para a prática artística, investigação e formação, investe numa programação que abarca todas as artes e idades.

Há alguns anos o desejo em criar e gerir um espaço cultural tem sido algo em comum entre os idealizadores da Casa Quatro Ventos, inspirados em mover para diversas direções os desejos entre a criação artística e produção cultural. Este encontro entre Augusto Ribeiro, Cindy Napoli, Diego Marchioro e Juliana Caimi fez com que a realização deste espaço viesse à tona. Almejando formar uma rede consistente de amigos, parceiros e artistas que além das afinidades estéticas possam encontrar um lugar também afetivo e pulsante para a diversidade da expressão artística na cidade.



A Casa tem como foco ser uma plataforma para artistas de diversas áreas artísticas e culturais, propõe atividades formativas no campo das artes. Investe na criação artística contemporânea.



O casarão, que era a antiga residência do iluminador teatral Beto Bruel e da atriz Regina Bastos, também abriga escritórios de produção cultural e de comunicação. Segundo os idealizadores, a Casa Quatro Ventos “É uma necessidade (r)existir espaços culturais alternativos, encontrar outras formas de criar e produzir, alcançar novos horizontes e criar redes mais fortes e resistentes. Será um lugar de convergência de artistas para o intercâmbio de experiências, ideias e saberes.”

A Casa Quatro ventos abrigará: Espaço de Exposição, que acolhe exposições temporárias e demais trabalhos de artes visuais;

um circuito de filmes - mostra periódica de exibição de áudio visual;

show na sacada – atividades musicais de curta duração (pocket show) realizadas na sacada do casarão, ao final das tardes de final de semana, com entrada franca.

Também haverá programação para crianças e famílias, com conteúdos artísticos, como aulas, apresentações e oficinas.

Serviço:

Casa Quatro Ventos

Rua da paz, 51, Alto da XV

Informações: 3040-3322

casaquatroventos@gmail.com

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA

02/12 SÁBADO

15h00 - A Casa abre suas portas

Shows na sacada às 19h com:

Edith de Camargo

Léo Fressato

Bernardo Bravo

Luciano Faccini e Melina Mulazani

ENTRADA FRANCA

08/12 SEXTA

Ação artística com Coletivo FUDEU, às 20h.

ENTRADA FRANCA

09/12 SÁBADO

Lançamento do livro “Sequência de rabisco” de Egui Baldasso, às 14h.

Exibição de filmes: Curtas na Casa, às 18h.

ENTRADA FRANCA

10/12 DOMINGO

Domingo miúdo - programação para crianças das 10:30 às 11:30 e das 14h às 18h.

Oficina com Juliana Alves e Peter Abudi, contação de histórias com Moira Albuquerque da Cia Girolê e intervenção de Surian Barone/ Palhaço Goiaba Henrique.

PERÍODO DA MANHÃ: R$10,00

PERÍODO DA TARDE: R$15,00

DIA TODO: R$20,00

(valor cobrado por criança, adultos tem entrada franca)

14/12 QUINTA

Show com a banda Central Sistema de Som às 20h.

R$: 10,00

16/12 SÁBADO

Uma festa muito boa convida Misturi-C às 15h.

R$ 10,00

Acompanhe a programação completa na página: https://www.facebook.com/Casa-Quatro-Ventos-160479661218679/