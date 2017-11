Roberto Carlos faz dois shows em Curitiba no fim de semana

(foto: Divulgação)

Duas noites de grandes emoções. Roberto Carlos vai presentear os fãs em Curitiba na sexta e sábado, dias 01 e 02 de dezembro, com dois shows inéditos no palco da Ópera de Arame (R: João Gava, 874). Com realização da DC Set Promoções e Seven Entretenimento e patrocínio da Uninter e Copel Telecom, as apresentações terão início às 21h30 e marcam também o lançamento do novo sistema de climatização do local. A última passagem do artista pela cidade foi em março de 2014 durante a reabertura da Pedreira Paulo Leminski. Além da capital paranaense o artista passa também por Ponta Grossa (15.12, Centro de Eventos) e Joinville (14.12, Arena Cau Hansen).

Artista que dispensa apresentações, o ídolo da canção latino-americana está de volta ao país, após temporada de grande sucesso realizada em Portugal, com as casas de espetáculo lotadas em todas as apresentações. Foram cinco shows nas cidades de Lisboa e Porto em comemoração ao seu aniversário e o cantor conquistou os Portugueses com o seu sucesso mais recente, “Sereia”, tema da novela “A Força do Querer”, de Glória Perez. É um exemplo do sucesso mundial da música popular brasileira.

O cantor, que em novembro de 2015 foi homenageado pelo Grammy Latino como personalidade do ano e lançou o CD Primeira Fila, gravado em Londres, no Estúdio Abbey Road, desperta todo o carinho e admiração nos milhões de fãs que o acompanham pelo Brasil e pelo mundo. Um ícone da credibilidade, romantismo, da religiosidade e da família. Roberto Carlos promete mais uma vez arrebatar os fãs com mais um show impecável ao lado de sua orquestra e coral. Além de "Sereia", devem fazer parte do repertório as músicas do recém-lançado EP que leva o nome do cantor, entre elas, "Chegaste", canção que conta com a participação da estrela norte-americana Jennifer Lopez e "Vou chegar mais cedo em casa", uma parceria com Erasmo.

SERVIÇO:

ROBERTO CARLOS

Patrocínio: Uninter e Copel Telecom

Realização: DC Set Promoções e Seven Entretenimento

Data: 01 e 02 de dezembro de 2017 (Sexta e Sábado)

Local: Ópera de Arame (R: João Gava, 874)

Horários: Abertura dos portões:19h30 / Início do show: 21h30

Ingressos: variam de R$400,00 (meia-entrada) a R$1.200,00 (inteira), de acordo com o setor.

- Plateia Vip - R$1.200,00.

- Plateia Azul - R$600,00 (meia-entrada) e R$1.200,00 (inteira);

- Plateia Amarela - R$400,00 (meia-entrada) e R$800,00 (inteira);

- Camarote (10 pessoas) – R$6.000,00.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

- Clientes Pátio Batel possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por cliente.

- Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

- Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Pontos de Venda:

Ponto de Venda sem Taxa de Conveniência: Bilheteria Oficial ( Shopping Pátio Batel – Batel - Loja 339, piso L3). Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Há taxa de conveniência para compras efetuadas pelo Eventim:

Vendas Online – Eventim – www.eventim.com.br

Call Center – 40036860

Forma de Pagamento: Cartão de crédito, débito e dinheiro

Classificação Etária: 16 anos