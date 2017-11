Shinobi Party e Star Con vão movimentar Curitiba

(foto: Reprodução)

Na programação do evento estão atividades como os concursos de cosplay, concurso de karaokê e de K-Pop, matsuri dance, área de realidade virtual, card games, RPG, board games, campeonato de consoles, arcades, torneio x1 de League of Legends e balada nerd. Para ampliar o conhecimento em diversas áreas de interesse do público, haverá workshops de K-Pop, de Mangáe de Esculturas.



Entre as novidades anunciadas para o evento, a Star Con promete atrair os aficionados por Star Wars e fição cientifica, que contará com diversas atividades como batalha de sabre de luz, Escola Jedi, exposições de fã clubes (Star Wars, Stranger Things, Matrix e Arquivo X ), quiz, além de palestras sobre Star Wars e Stranger Things. Cosplayers convidados ajudarão a deixar o espaço ainda mais imersivo, são eles: Johann (Darth Vader), Fernando e Fabio (Stormtroopers), Antônio (Kylo Ren) e uma réplica em tamanho real do R2D2.



Haverão ainda a presença de diversos convidados, como o dublador Mauro Castro, conhecido pela dublagem de Hulk, Camus de Aquario, Odin (Smite), Tahm Kench (League of Legends), Zeb (Star Wars), entre outros personagens; dos Youtubers Metaleiro, Fred Bola, Loren3go, Xurubis e Deusa Doce; dos Streamers (League of Legends) Aline Faria e ManaJJ; do atleta de E-sport Daniel; da equipe Tshow, o Ilustrador Butcher Billy (Stranger Things, Black Mirror e Netflix) e dos cosplayers Leandro Suzuki, Lukas Archer, Patri Popes, Mari Hatsue, Thiago Ivan, Mel Gonçalves e Bruna Bastos.



O Shinobi Party + Star Con acontecerá no dia 3 de dezembro , na sede social do Paraná Clube (Av. Presidente Kennedy, 2377). Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos com valores a partir de R$20,00.



Venda on line: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/5549-shinobipartyestarcon-curitiba-pr/



Venda em Loja:



Tunel do Rock

R. 15 de Novembro, 74 - Centro

Loja Funtopia (Shopping Estação)

Av. Sete de Setembro, 2775 - Rebouças

Loja Meruru

Av. Visc. de Guarapuava, 3384 - Centro

Escolas Octopus (Curitiba e São José dos Pinhais)

R. Des. Westphalen, 392 - Centro, Curitiba

R. Visc. do Rio Branco, 1723 - Centro, São Josédos Pinhais

Loja One Game (São José dos Pinhais)

Rua Dona Izabel A Redentora, 1433 - Loja - 3 - Centro, São José dos Pinhais



Mais informações: http://www.sscwb.com.br/shinobi-party/