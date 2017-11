Projeto Broadway resgata musicais dos anos 1970

(foto: Divulgação)

A questão de gênero nas artes é um tema do momento, mas já estava bem presente no musical “A Chorus Line”, de 1975, que o Projeto Broadway resgatou e apresenta dia 7 de dezembro no Teatro Regina Vogue em seu Festival de Teatro Musical Projeto Broadway. O grupo especializado em musicais profissionais traz 21 integrantes que vivem bailarinos numa audição para um espetáculo, precisando superar limitações de talento ou impostas pela família e sociedade para tentar uma vaga.

No papel de Zach, diretor que seleciona o elenco com mão de ferro, está o produtor Rodrigo Fornos. “O musical aborda temas como o preconceito na época, como no relato de um menino que começou a dançar escondido pegando as sapatilhas da irmã”, conta a diretora Giovana Póvoas, que realizou ao lado de Ricardo Buhrer e Débora Bergamo uma versão brasileira com os principais números do original.

Além de “A Chorus Line”, o Festival traz dias 5 e 6 de dezembro outros dois espetáculo realizados pelo elenco de alunos que a escola está treinando para atuar, cantar e dançar como na Broadway – atividade que exige mais de 10 horas de prática semanal.

Os alunos que estão se formando apresentam dia 5 “Clube dos Corações Partidos”, adaptação musical do filme “Dick Tracy”, com canções de Stephen Sondheim e Madonna. No enredo, uma ambiciosa e sedutora cantora de nightclub é a única testemunha de um assassinato, numa investigação que acaba confundindo os limites entre mocinhos e bandidos.

No dia 6 os módulos 1, 2 e 3do Projeto Broadway apresentam “Como Terminar seu Roteiro sem Fazer Esforço”, inspirado livremente no filme Divertidamente. Na trama, um garoto (Boy) precisa lidar com suas emoções conflitantes – Ansiedade, Preguiça, Empolgação e Receio – para terminar um roteiro e vencer um concurso.

Sobre o Projeto Broadway

As aulas de canto, atuação e dança, além de diversos conteúdos como história do teatro musical, performance, etc do Projeto Broadway são únicas no Sul do país e têm formado artistas que já se destacam na cena musical de São Paulo, como a atriz, cantora e bailarina Anna Preto, que em 2016 esteve em cartaz como protagonista do musical a Pequena Sereia.

O Projeto Broadway tem animado a cena do teatro musical de Curitiba desde 2015, com uma formação completa e a produção de títulos importantes do gênero musical. Além dos jovens em formação, o projeto conta com uma companhia profissional. No total, o público alcançado já ultrapassa as 14 mil pessoas.

Um grande diferencial da escola são os espetáculos frequentes, para que os alunos subam ao palco desde o início, algo necessário para a formação artística. Os shows acontecem todo fim de semestre. Em julho de 2017, a Companhia Projeto Broadway deu um passo importante para o gênero na cidado: montou um título da Broadway inédito no Brasil, “O mistério de Edwin Drood”. E em janeiro de 2018, o maior sucesso da Broadway no momento, “Hamilton”, será tema do já aguardado Curso de Férias Projeto Broadway.

Esta primeira edição do Festival de Teatro Musical Projeto Broadway busca incentivar as produções musicais na cidade, de forma que, a cada ano, mais títulos sejam agregados ao evento, trazendo ainda mais informações e entretenimento ao público curitibano. O Projeto Broadway tem apoio da Sanepar.

Serviço

Festival de Teatro Musical Projeto Broadway

Dias 5, 6 e 7 de dezembro às 20h. Teatro Regina Vogue (Shopping Estação). De R$ 20 a R$ 60. Classificação indicativa: 10 anos.

Dia 5: Clube dos Corações Partidos. Adaptação musical do filme “Dick Tracy”, com canções de Stephen Sondheim e Madonna.

Dia 6: Como Terminar seu Roteiro sem Fazer Esforço. Livremente inspirado no filme “Divertidamente”.

Dia 7: A Chorus Line. A Cia. profissional Projeto Broadway apresenta este clássico dos musicais em que um diretor seleciona elenco e investiga o potencial de cada candidato. Todos terão de lidar com suas emoções e dar seu melhor em busca do papel.

Ingressos à venda na escola ou na bilheteria do teatro.

Informações: (41) 3154-2855. https://www.projetobroadway.com.br