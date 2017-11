ONG oferece capacitação profissional gratuita a jovens de baixa renda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jovens de baixa renda têm até quinta-feira (30) para se inscrever no curso de capacitação profissional e orientação de carreira oferecido gratuitamente pelo Instituto Proa. O programa de seis meses de duração é voltado para alunos e ex-alunos da rede pública de São Paulo que tenham entre 17 e 19 anos. Durante o período, eles serão estimulados a desenvolver competências técnicas e comportamentais, com atividades práticas, vivências corporativas, e simulações de processo seletivo. Na sequência do curso, eles receberão encaminhamento para o mercado de trabalho com oportunidades em grandes companhias parceiras do programa. Podem participar do processo seletivo estudantes e ex-estudantes da rede pública que estejam no 3º ano do ensino médio ou tenham concluído o curso. É necessário ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. As inscrições podem ser feitas pelo site, com preenchimento do formulário do Processo Seletivo 2018.