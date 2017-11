Festival de chope em Curitiba reúne três rótulos da marca Colorado

(foto: Divulgação)

O Lounge Batel, único complexo de entretenimento de Curitiba, se transformou em um templo do chope da marca Colorado. As estrelas são nada mais, nada menos, que Appia, Indica e Vixnu, pela primeira vez reunidas no mesmo espaço.

Até a próxima quinta-feira (30/11), os clientes encontram os chopes disponíveis a preços promocionais. O Appia, mais conhecido da marca, é um chope de trigo, primeiro do Brasil a usar mel em sua fórmula, é doce, encorpado e refrescante, ótima pedida para quem busca diferentes sabores. O litro do chope sairá por R$ 25.

A segunda opção é o Indica, chope do estilo Indian Pale Ale (IPA), com toque especial de rapadura, no valor de R$ 30 o litro.

Para completar, o Vixnu, chope do estilo Imperial Indian Pale Ale (Imperial IPA), que equilibra o sabor do malte com notas cítricas do maracujá, a R$ 35 o litro.

“Estamos nos consolidando como uma referência em chopes e cervejas na cidade. No último mês tivemos um lançamento nacional, e agora estamos muito felizes com esse festival, que reuniu pela primeira vez os três chopes da Colorado, produzidos em larga escala, em um único lugar”, destacou Bruno Mattana, sócio do Lounge Batel.

Durante os sete dias de evento, o público tem diferentes opções gastronômicas servidas pelos restaurantes instalados no Lounge Batel para acompanhar e harmonizar com os rótulos. No Yokohama, que mistura o estilo contemporâneo com as tradições da culinária japonesa, destaque para os combos e pratos quentes com salmão, especialidades da casa. Já no Nosco, o cardápio amplo passa por petiscos, hambúrgueres, entradas, pratos principais e sobremesas.

O Lounge Batel funciona diariamente, a partir das 15h (poker) e 18h (deck) e não cobra entrada. Informações pelo fone (41) 3205-9984, site www.loungebatel.com.br e facebook.com/loungebatel .

SERVIÇO

Festival de Chopes Colorado

Quando: de 24 a 30/11

Horário: a partir das 18h

Quanto: a casa não cobra entrada

Onde: Lounge Batel

Lounge Batel

Rua Coronel Dulcídio, 918- Batel / Curitiba - PR

(41) 3205-9984 | www.loungebatel.com.br

Insta: @loungebatel | www.facebook.com/loungebatel