Milan demite técnico e promove Gattuso a treinador do time principal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o empate sem gols contra o Torino no último domingo (26), o Milan demitiu nesta segunda-feira (27) o técnico Vincenzo Montella. Para seu lugar, o clube promoveu o ex-jogador Gennaro Gattuso, que comandava o Primavera, equipe sub-19 do time milanês. "O Milan comunica a demissão de Montella como treinador da equipe principal. A gestão técnica foi confiada a Gennaro Gattuso, que abandona o seu posto como treinador da Primavera, e a quem direcionamos os sinceros desejos de bom trabalho", escreveu o Milan em sua conta oficial no Twitter. No último domingo (26), Milan e Torino ficaram no placar mais indigesto ao público: 0 a 0. Nem mesmo o San Siro lotado foi capaz de ser um trunfo para os Rossoneri vencerem pela 14ª rodada. Com um esquema de três zagueiros montado por Vincenzo Montella, o Milan encontrou dificuldades para investir diante do time de Turim. Nos primeiros 45 minutos, apenas uma bola foi na direção do gol. Já na segunda etapa, brilhou a estrela Sirigu, goleiro ex-Paris Saint-Germain. O arqueiro do Torino fechou o gol, principalmente em chances de Kalinic. Longe de brilhar e dos primeiros colocados, o Milan está com 20 pontos e na sétima posição (ainda fora de credenciais às competições europeias) do Campeonato Italiano.