Binário da Mateus Leme muda acesso ao Shopping Mueller. Veja como fica

Com o intuito de melhorar o fluxo da Rua Mateus Leme, a Prefeitura de Curitiba está implantando um novo binário nessa rua, que será complementado pela Rua Nilo Peçanha. Devido à mudança, a partir do dia 28 de novembro, o acesso ao estacionamento do Shopping Mueller terá alterações. Com a inversão de sentido da Rua Mateus Leme, o acesso ao estacionamento do shopping passa a ser realizado pela faixa da direita. Já o do Edifício Passarela continua com o mesmo acesso, agora pela faixa da esquerda.

A Mateus Leme passa a ter sentido único na direção bairro desde a Rua 13 de Maio até a Evaldo Wendler. A Rua Nilo Peçanha compõe o binário em direção ao Centro, a partir da Rua Evaldo Wendler, até a ligação com a Rua Trajano Reis na área central.