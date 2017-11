Veja as linhas de ônibus que mudam de trajeto na Rua Mateus Leme

As 15 linhas de ônibus urbanos de Curitiba que circulam na região do novo binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha terão os itinerários alterados a partir desta terça-feira (28/11). Para o atendimento integral dos passageiros do transporte público, as linhas no sentido bairro-Centro passarão em ruas transversais ao novo binário.

As linhas que atualmente trafegam pela rua Nilo Peçanha terão alterações nos dois sentidos. As linhas que passam pela rua Mateus Leme terão alterações apenas no sentido Centro-bairro. No sentido oposto, continuarão seguindo normalmente pela Rua Mateus Leme.

Para atender principalmente estudantes da região do Bom Retiro, o ônibus Bom Retiro/PUC passará a ser uma linha circular. A Urbs também optou por mudar o nome da linha 176- Nilo Peçanha para Parque Tanguá. Saiba mais sobre o novo binário Mateus Leme/ Nilo Peçanha

Linhas que passavam pela rua Mateus Leme, no sentido Centro:

Jd. Chaparral

Sentido bairro: sem alteração, continua pela Mateus Leme.

Sentido Centro: da Mateus Leme contorna a rua Evaldo Wendler e entrará na Nilo Peçanha até a rua Roberto Barrozo, depois segue pela av. Cândido de Abreu até a Praça Tiradentes. (Veja as mudanças no mapa)

Abranches

Sentido bairro: sem alteração, continua pela Mateus Leme.

Sentido Centro: da Mateus Leme contorna a rua Evaldo Wendler e entrará na Nilo Peçanha até a rua Roberto Barrozo, depois segue pela av. Cândido de Abreu até a Praça Tiradentes. (Veja as mudanças no mapa)

Água Verde/Abranches

Sentido bairro: sem alteração, continua pela Mateus Leme.

Sentido Centro: da Mateus Leme contorna a rua Evaldo Wendler e entrará na Nilo Peçanha até a rua Roberto Barrozo, depois segue pela av. Cândido de Abreu até a Praça Tiradentes. (Veja as mudanças no mapa)

Vila Suíça

Sentido bairro: sem alteração, continua pela Mateus Leme.

Sentido Centro: da Mateus Leme contornará a rua Evaldo Wendler e entrará na Nilo Peçanha até a rua Carlos Pioli, seguindo pela Dep. Mário de Barros até a Conselheiro Raul Viana, contorna a rua Ernani Santiago de Oliveira e entra na Cândido de Abreu. (Veja as mudanças no mapa)

Mateus Leme

Sentido bairro: sem alteração, continua pela Mateus Leme.

Sentido Centro: da Mateus Leme contornará a rua Evaldo Wendler e entrará na Nilo Peçanha até a rua Carlos Pioli, seguindo pela Dep. Mário de Barros até a Conselheiro Raul Viana, contorna a rua Ernani Santiago de Oliveira e entra na Cândido de Abreu. (Veja as mudanças no mapa)

Linhas que passavam pela rua Nilo Peçanha terão alterações serão nos dois sentidos

Jd. Kosmos

Sentido bairro: segue pela rua Paula Gomes até a Mateus Leme seguindo até a rua Carlos Cornelsen, atravessa a Nilo Peçanha e contorna pela rua Albino Born para retomar o trajeto até o bairro.

Sentido Centro: Segue pela Nilo Peçanha até o ponto final, na Praça Tiradentes. (Veja as mudanças no mapa)

Cabral/Osório

Sentido bairro: Segue o trajeto normal até a rua Trajano Reis, depois segue pelas ruas Benvindo Valente, Albino Silva, Teffé, Des. Hugo Simas, Carlos Pioli, Dep. Mário de Barros, Cons. Raul Viana, Prof. Benedito Nicolau dos Santos, Mateus Leme, Brasilino Moura e segue para o Terminal Cabral.

Sentido Centro: Seguirá praticamente o trajeto anterior. A única modificação será o acesso para a Nilo Peçanha, que passa a ser pela rua Carlos Cornelsen. (Veja as mudanças no mapa)

Nilo Peçanha (nome da linha mudou para Parque Tanguá)

Sentido bairro: O trajeto passa a ser pela rua Mateus Leme, Evaldo Wendler e entra Nilo Peçanha seguindo o trajeto até o ponto final.

Sentido Centro: Segue pela Nilo Peçanha até a rua Albano Reis, depois entra na Marechal Hermes e Cândido de Abreu até o ponto final. (Veja as mudanças no mapa)

Bom Retiro/PUC: Será uma linha circular

Sentido bairro: da rua Inácio Lustosa segue pelas ruas João Manoel, Des. Benvindo Valente até a Albino Silva, Teffé, Des. Hugo Simas, Cláudio Manoel da Costa, Pacheco e Nilo Peçanha.

Sentido Centro: Seguirá para diretamente pela rua Nilo Peçanha até o ponto final. (Veja as mudanças no mapa)

Linha que passavam pela rua Mateus Leme e pela Nilo Peçanha

Bom Retiro/Cabral

A linha passará pelas ruas Dos Funcionários, Eça de Queiroz, Brasilino Moura, Carlos Cornelsen, Nilo Peçanha, Carlos Pioli, Dep. Mário de Barros, Cons. Raul Viana, Prof. Benedito Nicolau dos Santos, Mateus Leme, Brasilino Moura. (Veja as mudanças no mapa)

Linhas que passavam pela Rua Trajano Reis terão mudanças

V.Nori (veja no mapa)

Bracatinga (veja no mapa)

Primavera (veja no mapa)

Universidades (veja no mapa)

R. Prado / C. Gomes (veja no mapa)

Sentido bairro: Praticamente o mesmo itinerário. Fará apenas um contorno pela rua Albino Silva para entrar na Desembargador Hugo Simas.

Sentido Centro: Seguirá pela rua Roberto Barrozo até a Nilo Peçanha em direção à praça Tiradentes.