Roger vai a jogo do Palmeiras e fica em SP por planejamento para 2018

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da homenagem a Zé Roberto, que vai se aposentar ao fim da temporada, o duelo entre Palmeiras e Botafogo marcará a "estreia" de Róger Machado no comando da equipe alviverde. O treinador estará no Allianz Parque na noite desta segunda-feira (27) para assistir ao duelo desta 37ª rodada em um camarote da arena. O comandante fica em São Paulo durante a semana para acelerar o planejamento para 2018. A informação sobre a ida de Roger Machado ao Allianz Parque foi publicada pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte com pessoas ligadas ao treinador. O novo comandante palmeirense, que iniciou as conversas sobre 2018 na semana passada, agora se encontrará pessoalmente com membros da diretoria para participar ativamente dos planos para a pré-temporada, em janeiro. Durante a semana na capital paulista, Roger Machado ainda vai aproveitar para conhecer a Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. O treinador terá a companhia de Roberto Ribas, auxiliar que o acompanha desde o início de carreira na nova função. A comissão técnica de Roger Machado também conta com James Freitas, que, em entrevista ao blog do Alexandre Praetzel, elogiou o elenco do Palmeiras. O clube alviverde ainda emitiu um convite para Alberto Valentim, interino nesta reta final de temporada, permanecer no clube para o ano que vem. Depois do compromisso desta noite contra o Botafogo, o Palmeiras deve acelerar a procura por reforços e definir a situação de alguns nomes do elenco, como Fernando Prass, próximo de renovar o contrato que se encerra agora em dezembro, e Róger Guedes, que tem chances de deixar a equipe alviverde.