Veículos são recuperados horas após terem sido roubados em Curitiba

(foto: Delegacia furtos e roubos)

Um Corolla e um Land Rover Discovery 3 que haviam sido roubados foram recuperados por policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. O Corolla pouco depois do roubo e o Land Rover, cerca de 12 horas após o registro.

De acordo com as informações da polícia, o Toyota Corolla foi roubado na tarde de 23 de novembro, no Jardim das Américas e foi localizado em uma casa no Bairro Guaraituba, em Colombo. As investigações levaram a equipe policial até a residência. Thiago Santos de Paula, de 29 anos, que estava no local no momento da abordagem, negou que tenha participado do roubo, mas acabou autuado e preso por receptação de veículo. Thiago foi recolhido a carceragem da DFRV. Foi arbitrada fiança, mas o valor não foi pago até o momento. O veículo foi periciado e devolvido ao proprietário no mesmo dia.

Já o Land Rover, foi roubado no Bairro Ahu, e foi encontrado no estacionamento de um supermercado no Bairro Sana Felicidade. Conforme a polícia, o carro já estava com placas falsas. Os policiais efetuaram campana, mas não localizaram o suspeito. O veículo foi periciado e, várias impressões, que podem ser dos suspeitos foram colhidas. Na sequência, o carro foi devolvido ao proprietário, que não tinha seguro. Desta forma, prejuízo evitado foi avaliado em R$ 140 mil.