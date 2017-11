Rueda escolherá entre Muralha e goleiro que não joga há 2 anos no Flamengo

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Reinaldo Rueda terá três dias muito pensativos para poder escolher o goleiro titular do Flamengo no importante jogo da próxima quinta-feira (30), contra o Junior de Barranquilla, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Com uma pressão imensa em cima do goleiro Alex Muralha, que voltou a falhar, desta vez na derrota para o Santos, o treinador ainda não decidiu se o mantém na equipe ou escala o jovem César, que não disputa um confronto oficial há dois anos. César retornou este ano ao time da Gávea após ser emprestado para Ponte Preta e Ferroviário, onde não atuou. O arqueiro sempre foi visto como promessa nas divisões de base e chegou a ser campeão da Copa São Paulo de juniores pelo clube. Sua última partida foi em 6 de dezembro de 2015, na derrota do Flamengo para o Palmeiras por 2 a 1. "O futebol é assim, sempre imprevisível. Eu não posso assegurar nada. Temos que trabalhar esses dias que temos, e quarta-feira tomar a decisão para o jogo de quinta. Saber esperar, valorizar, avaliar com o jogador e falar com todo o grupo para tomar a decisão", declarou Reinaldo Rueda, demonstrando ainda estar indeciso. Goleiro titular até então, Diego Alves fraturou a clavícula no jogo de ida com o Junior de Barranquilla e não atua mais este ano. Tiago, outro jovem da base, ainda se recupera de uma lesão no punho e também não está a disposição. Como venceu os colombianos por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo jogar por um empate para ficar com a vaga na final da competição.