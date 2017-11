Cidades do Paraná estão entre as melhores do país para empreender

(foto: Orlando Kissner/SMCS)

Enquanto países vizinhos como México conseguem abrir uma empresa (com todas as licenças, alvarás e registros necessários) em menos de 10 dias, no Brasil o mesmo não acontece. Aqui, os empresários precisam esperar, na média das principais cidades, 62 dias para operar legalmente - são 20 dias em Cuiabá, melhor cidade nesse quesito, mas o tempo pode chegar a 163 dias úteis em municípios como Porto Alegre. O dado é da edição 2017 do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), que avaliou a fundo o “ambiente regulatório” de 32 cidades brasileiras, além de analisar ainda outros 6 pilares que mais impactam a vida do empreendedor: “acesso a capital”, “mercado”, “infraestrutura”, “inovação”, “capital humano” e “cultura empreendedora”.

O ICE é realizado pela ONG Endeavor, que avalia no total 60 indicadores para construir um índice geral e 7 rankings por pilar. O diagnóstico dá aos empreendedores e aos gestores públicos uma visão das atuais oportunidades e desafios municipais mais latentes, comparando os ecossistemas locais.

Nesta edição, o pilar de “ambiente regulatório” foi o que mais teve mudanças, impactando no ranking geral e na dança das cadeiras das cidades.

RANKING DE AMBIENTE REGULATÓRIO:

1º Joinville 11º Ribeirão Preto 21º Maringá

2º Fortaleza 12º Belém 22º João Pessoa

3º Blumenau 13º Florianópolis 23º Maceió

4º Cuiabá 14º São Luís 24º Goiânia

5º Brasília 15º Vitória 25º São Paulo

6º Aracaju 16º Caxias do Sul 26º Recife

7º Londrina 17º Teresina 27º Salvador

8º São José dos Campos 18º Campinas 28º Campo Grande

9º Uberlândia 19º Belo Horizonte 29º Sorocaba

10º Curitiba 20º Natal 30º Manaus

31º Porto Alegre



32º Rio de Janeiro



O indicador de tempo gasto para regularização de imóveis foi um dos que surpreendeu negativamente. A espera média nas 32 cidades passou de 155 dias em 2016, para 283, em 2017. Podendo chegar a 529 dias, em São Paulo, por exemplo.

Curitiba se destacou - subiu 21 posições no pilar de Ambiente Regulatório, o que fez com que a capital curitibana ganhasse 11 posições no ranking geral, entrando para o TOP5 do estudo. As principais melhorias estão relacionadas à adesão a Redesim, programa do governo federal que prevê uma série de medidas para facilitar o processo de abertura de empresas. Até o início do ano, a emissão do CNPJ, que é de responsabilidade da Receita Federal, era realizada pela prefeitura. Um outro passo relevante desse novo processo foi estabelecer a consulta prévia de localização de forma integrada ao sistema da Junta Comercial, o que faz com que um empreendedor não corra o risco de abrir um empresa e só depois descobrir que não pode operar naquele local.

● Campanha BUROCRACIA PARA TUDO - com impacto direto no dia a dia dos empreendedores, na geração de empregos e na produtividade do país, a burocracia será mote da campanha de mobilização “Burocracia Para Tudo”.

O objetivo do movimento é colocar o excesso de burocracia na pauta do poder público, mobilizando a sociedade e pedindo pela simplificação dos processos de abertura, regularização e fechamento de empresas nos municípios brasileiros.

Para pressionar os gestores públicos, a Endeavor lança site do movimento (www.burocraciaparatudo.com.br) com uma petição online. Em um clique, o usuário enviará uma mensagem para 650 tomadores de decisão: todos os governadores, os prefeitos de todas as capitais, todos os deputados federais e senadores, Ministro da Fazenda, Ministro da Industria, Comércio Exterior e Serviços, e o Presidente da República.

Além de forte presença online, que envolverá as redes da Endeavor e de organizações parceiras, uma das apostas da campanha é a veiculação de um filme institucional, assinado pela agência ​Tech and Soul, na televisão aberta. A iniciativa conta com o apoio de parceiros como Anjos do Brasil, Aliança Empreendedora, Anprotec e Movimento Brasil Competitivo.

“Apesar da grande melhora em ambiente regulatório, até o ano passado Curitiba tava mal colocada no pilar - o que evidencia que as ações realizadas até agora foram de alto impacto, mas apenas o primeiro passo”, afirma Marco Mazzonetto, líder da Endeavor no Paraná. “Chegamos ao ponto onde a maioria das cidades travam e começaremos a ter desafios mais complexos, precisamos dar atenção aos projetos de simplificação para que Curitiba ocupe posições de melhor destaque no pilar nas próximas edições do estudo”, completa.

A ideia é que ao longo do tempo, novas pautas em torno da simplificação do ambiente de negócios, para além da abertura de empresas, sejam abraçadas pelo movimento.

SOBRE O ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS 2017

O Índice de Cidades Empreendedoras é um estudo realizado pela Endeavor Brasil, que avalia o ambiente empreendedor de 32 cidades brasileiras sob a ótica de 60 indicadores, distribuídos nos 7 pilares que mais impactam a vida do empreendedor: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

O ICE 2017 é uma realização da Endeavor, e conta também com o apoio de parceiros na metodologia e obtenção dos dados: SEDI, nos dados sobre tempo de abertura de empresas e regularização de imóveis, e também a EY, pelo suporte com a metodologia e coleta de indicadores para o pilar Ambiente Regulatório; e Viva Real, nos dados de mercado imobiliário; 99, parceiro no pilar de Infraestrutura com dados sobre mobilidade urbana; Anprotec, nas informações sobre parques tecnológicos; CNI e SENAI no pilar Inovação; Neoway, pelo levantamento de empresas com patentes e softwares nas cidades analisadas e Spectra Investments nos números do mercado de capital de risco no pilar de acesso a capital. O Instituto META e a Opinion Box contribuíram no pilar cultura empreendedora.

Confira o ranking geral:

1º São Paulo 11º Blumenau 21º Goiânia

2º Florianópolis 12º Sorocaba 22º Aracaju

3º Vitória 13º Londrina 23º Natal

4º Curitiba 14º Ribeirão Preto 24º Fortaleza

5º Joinville 15º Porto Alegre 25º Salvador

6º Rio de Janeiro 16º Caxias do Sul 26º Teresina

7º Campinas 17º Brasília 27º João Pessoa

8º Maringá 18º Cuiabá 28º Belém

9º Belo Horizonte 19º Uberlândia 29º São Luís

10º São J. dos Campos 20º Recife 30º Campo Grande

31º Maceió

32º Manaus