Representantes do Comitê Pró-APA da Escarpa Devoniana e entidades apoiadoras do movimento em defesa da área de preservação têm audiência marcada com o presidente da ALEP – Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), nesta terça-feira (28), às 9 horas, para entregar o Parecer Técnico sobre o PL 527/2016. A reunião foi intermediada pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado estadual Rasca Rodrigues (PV), que é o relator da proposta e contrário à redução.

O parecer é fruto do trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho criado pelo Comitê Pró-APA e foi elaborado por especialistas multidisciplinares que se dedicaram a estudar os aspectos sociais, ambientais, agroeconômicos e jurídicos que envolvem a APA da Escarpa Devoniana. Doutores, mestres e especialistas, entre eles EDSON ARMANDO SILVA, Mestre em História Econômica e Doutor em História Cultural, DR. EDUARDO SALAMUNI, Mestre e Doutor em Geologia, DR. CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO, Doutor em Direito, FLÁVIA DOMINI ROSSITO, Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento, entre outros colaboradores, assinam o documento com mais de 60 páginas.

Atualmente integram o comitê:

* APAVE - Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e RM;

* CEDEA - Centro de Estudis, Defesa e Educação Ambiental;

* Cáritas Brasileira - Regional Paraná;

* Instituto Mata Atlântica;

* Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais;

* SENGE-PR - Sindicato dos Engenheiros;

* SINDISEAB;

* SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem;

* Terra de Direitos.

Junto com o Parecer Técnico, o Comitê Pró-APA da Escarpa Devoniana também vai encaminhar à Alep inúmeras moções de repúdio ao PL 527, assinadas por inúmeras entidades representativas da sociedade civil.

Serviço:Entrega do Parecer Técnico sobre o PL 527/2016

Onde:Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná – Alep

Quando:Terça-feira, 28 de novembro de 2017

Hora:09h00