Bob´s lança hambúrguer de cheddar bourbon e bacon

Os clientes da rede Bob´s já podem se preparar para o dia 27 de novembro. Neste dia a empresa lança nacionalmente o sanduíche Artesanal Bourbon Bacon. A novidade é composta de um delicioso pão assado na hora com cobertura de parmesão, o exclusivo cheddar bourbon, cebola ao shoyu, cebola crispy, bacon, tomate e dois suculentos hambúrgueres.

O novo produto faz parte da Linha Artesanal, lançada no fim de 2016, que inclui também os sanduíches Bob’s Artesanal e Big Bob Artesanal. A empresa espera alavancar as vendas da categoria sanduíche em 8%.

“O Artesanal Bourbon Bacon foi amplamente aprovado por todos os clientes que desgustaram. Com este produto atendemos ao público que busca por um sanduiche premium, diferenciado, mas com tudo que o consumidor quer e gosta.”, explicou o diretor de marketing, Carlos Pollhuber.

A ação de marketing, criada pela NBS, usa como mote o sabor irresistível do novo sanduiche. De maneira irreverente e divertida, os filmes ressaltam que o Artesanal Bourbon Bacon é tão gostoso que qualquer um perde a cabeça com o sabor delicioso do produto. A campanha conta com filmes para TV (aberta e fechada), ação nas redes sociais e materiais nos pontos de venda, como banner, display de canaleta e vinheta eletrônica. O lançamento incluiu também teaser com o youtuber Cocielo e a influenciadora Tata Estaniecki.